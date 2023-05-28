И план был таков...

Участившиеся случаи бегства россиян с поля боя вызывают опасения у МО РФ.

Важные моменты: россияне бегут "с оружием в руках", и штучные инциденты, которые раньше удавалось "покрыть", теперь становятся всё более резонансными.

По МО блуждает идея о том, что Пригожин завербовал часть российских солдат, поэтому они по указанию Пригожина будут рушить военную дисциплину, кидая "тень на плетень" Шойгу.

В соответствии с этой идеей, "шумное бегство" с перестрелками, пьяными воплями, убитыми военными и пропавшим оружием является тактикой Пригожина по уничтожению авторитета силовой вертикали Путина.

Пригожин, получив "глубинный электорат", перетягивает придворную элиту, чтобы та (в случае чего) встала под меч главы "вагнеровцев". Пригожин безусловно рассчитывает на трон, так что версия выглядит достаточно интересной.

При этом Пригожин выбывает из бахмутской игры ровно под начало контрнаступления, о котором сейчас начинает намекать Залужный.

В кремлёвских элитах появилась "идея" о том, что Пригожин согласовал собственный выход из Бахмута с началом контрнаступления, чтобы гарантированно обрушить российский фронт, заполучив тем самым "информационное поле на кризисной волне".

Такая версия выглядит уж слишком экстравагантной, поэтому обращать на неё внимание не будем, но вообще поиск черной кошки в пустой темной комнате радует - система пытается строить теории заговора, выявляя виновных в постоянных провалах.

При этом ведомство МО попутно рассылает сообщения о том, что информационно Пригожина следует подавить, вообще его и его "вагнеровцев" не упоминая.

Коллеги из "информационных войск" сообщают о том, что идентичный приказ был сделан по Стрелкову во время "крымской атаки", когда Гиркину "закрыли доступ ко всем эфирам", превратив из лица "русской весны" в "маргинала на задворках интернета".

Теперь то же самое РФ хочет сделать с Пригожиным, которого опять "самого и взрастила". Пригожин, как сообщают источники в социологических институтах, олицетворяет "глубинного управляющего", поэтому его рейтинг наиболее лавинообразно продвигается.

Если судить по медиа-влиянию, то в случае "развязанных рук" Пригожин будет иметь реальный рейтинг, значительно превышающий рейтинг Путина.

Как мы с вами и прогнозировали, основную угрозу Путину составляют не либералы, которые кормились подачками из кремлёвских башен, а турбопатриоты, олицетворяющие тот самый "великорусский глубинный шовинизм", сотканный с имперской тупостью и наглостью.

Война как сугубо военный проект со стороны России закончилась. На данном этапе Россия не имеет ресурсов для значительного продвижения ни на одном направлении, при этом Россия не имеет возможности обеспечивать длительную оборону без внешней военно-экономической подпитки.

Так что война сдвигается в украинские руки, а "российское внутреннее поле" становится почвой военно-социальной турбулентности.

Рейтинг "войны" падает: повсеместно растет уровень восприятия тревожности; приближающееся эхо войны выводит на первый план критиков российской военщины и псевдомиротворцев.

Бегущие военные всё отчётливее демонстрируют близость России к повтору Первой Мировой, когда власть "божьей десницы" начинает качаться в сторону маргиналов и популистов разной степени кровожадности.

Россия будет бесноваться по военной инерции и полицейской дубинке ещё некоторое время, но система создаёт лиц, которые её же и сжирают.

Медведев, не выходящий из алкогольного транса, создал условия, при которой "ядерная дубина российской власти" вообще перестала восприниматься хоть кем-либо на Западе. Пригожин, вскормленный кремлёвской сиськой, воюет с Кремлём, используя фронт как сцену для своего политического проекта. Либералы, созданные для "витрины политической жизни", самоустранились и занимаются каким-то трэшем. То, что озвучивает Патрушев, - не налазит на голову и вызывает лишь язвительные ухмылки.

При этом "западная коалиция" составила коллективный план действий по стабилизации международной ситуации. Украина в нем становится одним из ключевых государств Восточной Европы в военном и экономическим плане.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7885

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