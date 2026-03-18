И снова Вечный город. Но уже куда менее хорошие новости

Центр Рима. Сердце Европы. 16 марта 2026. Нет, это не сон.

Цитирую:

«День воссоединения Крыма с россией отметили в Риме выставкой «Лавандовое море» российского художника Олега Путнина и конференцией ассоциаций дружбы россия-Италия

Крым во всей его красе – с морскими пейзажами, виноградниками, маковыми полями и повседневной жизнью российской глубинки представили итальянцам. К 12-ой годовщине воссоединения полуострова с россией в Русском доме в Риме открыли выставку члена российской академии художеств Олега Путнина.

Полотна, написаные художником в разные годы, предлагают вниманию зрителей богатую палитру жизни полуострова: от красочных пейзажей до значимых исторических вех. Открытие выставки прошло в рамках ежегодной конференции Ассоциаций дружбы «россия-Италия», которую Русский дом в Риме проводит второй год подряд.

“Отрадно, что в Италии всё ещё много тех, кто, несмотря на развязанную Западом агрессивную русофобскую пропаганду, сохраняет благоразумие, объективно смотрит на происходящее в мире. Ассоциации и группы дружбы наподобие тех, представители которых участвуют в нашем мероприятии, разделяют наши подходы к необходимости построения по-настоящему справедливого многополярного миропорядка восстановления нормального цивилизованного общения между государствами и народами”, - сказал, открывая Конференцию, Посол россии в Италии Алексей Парамонов.

Мероприятие объединило около 150 представителей культурных, общественных, научных организаций, НКО и активистов двух стран. Участники рассказали многочисленной аудитории о своих визитах на полуостров до и после 2014 года, поговорили об истории Крыма, о его нынешнем статусе и потенциале развития, о проблемах работы итальянских ассоциаций в условиях анти-российской политической конъюнктуры.

«Здесь, наверное, можно процитировать одного из наших выступающих, который сказал, что «Крым всегда являлся мостом между Востоком и Западом, и он должен оставаться пространством для диалога, открывая новые возможности для взаимодействия, в том числе, между россией и Италией», - сказала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

Участник конференции Стефано Вальдегамбери, региональный советник области Венето, заявил: «Крым - это неотъемлемая часть российской Федерации, нет смысла продолжать утверждать обратное. Любой, кто это отрицает, отрицает саму историю Крыма, где этническое большинство - преимущественно русское и говорит по-русски. Я знаю людей разных религий - мусульман, православных - и они полностью интегрированы в российский контекст. Они ощущают свою принадлежность к россии, и никто этого не станет отрицать. Поэтому абсурдно то, что принцип самоопределения в соответствии с международным правом, на который наши государства часто ссылаются, не применяют по отношению к Крыму. И если народ определяет свою собственную судьбу, я не понимаю, почему этот принцип применим к Косово или Черногории, но, почему-то, не может быть применим к Крыму».

Гостям были зачитаны приветственные обращения министра иностранных дел россии Сергея лаврова и главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Видеообращение поступило и от постояного представителя Республики Крым при Президенте российской Федерации Георгия Мурадова. Также в рамках конференции директор Русского дома в Риме Дария Пушкова вручила диплом от имени главы Русского дома Евгения Примакова итальянскому издателю и политологу Сандро Тети – за активную деятельность по развитию международных гуманитарных и общественных связей.

Завершением программы стал показ документального фильма RТ «Крым. Возрождение», рассказывающего о социальных, инфраструктурных и культурных преобразованиях на полуострове за последние годы. Выставка «Лавандовое море» в Русском доме в Риме будет открыта для широкой публики 18 марта в 18:30 и продлится до 6 мая 2026.»

Конец цитаты.

В центре страны ЕС и НАТО отмечается годовщина вторжения, аннексии и нарушения всех конвенций и международного права. И запах от этого исходит отнюдь не лавандовый.

Во этом как ни в чем не бывало участвуют итальянские политики и российские под санкционные международные преступники. Всё это происходит в разгар российской геноцидпльной войны в Украине и гибридной войны против ЕС—на территории «Русского дома « под руководством Дарьи Пушковой дочери одиозного российского сенатора Пушкова— в процветающем как ни в чем не бывало центре-рассаднике пропагандистов , культурных (и подозреваю, далеко не только культурных) операций ФСБ.

Италия, ты одурела.

Одна надежда, что международное внимание, прикованное сейчас к скандалу вокруг объявления об участии россии в Венецианской Биеннале сможет сдвинуть что-то в ликвидации и этого одиозного учреждения в центре Рима и всей ФСБ сети Россотрудничества, клубов и обществ дружбы и прочих центров нормализации российской агрессии и мягкой силы российского фашизма в Италии.

Это уже давно не вопрос культуры, а вопрос обороноспособности и безопасности ЕС.

А художник Путнин пускай отправляется к путину.

Джерело: https://www.facebook.com/katia.margolis

Новости портала «Весь Харьков»