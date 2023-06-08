«Я говорю — это жопа, бл*, — 600 человек с отпуска не вернулись!» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф 488-го полку про очікування наступу української армії:

● окупант розповідає, що на їхніх позиціях була спроба прориву українських ЗС;

● «мы заступили только, через час нас начали обсыпать; три дня *бошат, бл*, а у нас поддержки никакой нет»;

● військовий рф розповідає, що у них 600 солдат не повернулося з відпусток: «из-за беспредела этого, который здесь творится, мы не должны здесь быть вообще»;

● «у нас одни «мобики», ни одного командира, бл*, нет нормального»;

● «короче их положили [срочников], потом написали, что они контракт подписали»;

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2394

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