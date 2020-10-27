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«Я попал в жесткую аварию, папа не звонил»: сын Конкина объяснил, почему никогда не простит отца

«Я попал в жесткую аварию, папа не звонил»: сын Конкина объяснил, почему никогда не простит отца

По словам Ярослава, в тяжелый момент звездный актер отвернулся от него.

Сын актера Владимира Конкина Ярослав в эфире шоу «Пусть говорят» заявил, что никогда не простит своего знаменитого отца, который блистательно сыграл Володю Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя».

Ярослав Конкин с отцом

Ярослав Конкин с отцом. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

«Я попал в жесткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать. А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь».

Ярослав Конкин

Как отметила жена Ярослава Конкина, ее муж долгое время был парализован. Провел несколко месяцев в инвалидной коляске. Отец никогда не звонил сыну и не предлагал помощь. Причем, как утверждает жена Ярослава Конкина, покойная дочь актера София тоже могла держать обиду на отца. Она была одинокий и звездный родственинк, по сути, о ней не вспоминал.

Напомним, что София Конкина, который было 32 года, не так давно утонула в бассейне фитнесс-центра. Женщина была пьяна, когда пришла поплавать.

Источник: teleprogramma.pro/

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Темы: шоубизнес

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