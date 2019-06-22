“Я теж валив пам’ятник Жукову”: у Харкові пікетували суд (ВІДЕО)

Активісти пікетували Фрунзенський суд, де проходило слухання у справі Максима Зінченка.

Розпочався суд у справі активіста Максима Зінченка. Його підозрюють у хуліганстві під час знесення погруддя маршала Жукова. На підтримку чоловіка прийшли інші активісти та звинуватили суддю та прокурора у фальсифікації. А біля будівлі організували акцію під гаслом: “Я теж валив пам’ятник Жукову”.

Ігор Сабко, активіст

Избирают меру пресечения активисту за то, что он якобы валил памятник Жукову. И не имеет значения валил он его или нет. Закон о декоммунизации гласит, что этого памятника давно уже нет. Мы пришли и выполнили свою гражданскую позицию – убрали памятник.

Зінченко свою причетність до повалення погруддя заперечує. Запевняє: того дня дружині стало зле, тому вирішив залишитися вдома.

Максим Зінченко, відповідач

Подтверждают это какими-то фотографиями непонятного качества, что я связан как-то с этим Жуковым. На них мужчина с кольцом, а я кольца не ношу. Второй момент – у меня есть родимое пятно сзади, это все знают.

Слова чоловіка підтверджують троє свідків. Натомість прокурорка припускає, що Зінченко міг підмовити сусідів та наполягає на застосуванні особистого зобов’язання. За її словами, чоловіка впізнали на відео, а раніше він вже притягався до адміністративної відповідальності – за участь у марші на честь п’ятиріччя пісні про Путіна.

Алла Таран, прокурорка Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3

2 червня 2019 року Зінченко громадський активіст разом із громадським активістом та волонтером Дудою прибули в сквер біля адміністрації Немишлянського району міста Харкова, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17 з метою участі в мітингу. У ході проведення мітингу у Зінченка спільно з Дудою виник чинний намір на направлення хуліганських дій у вигляді пошкодження та повалення погруддя маршалу Жукову.

Суд відмовив прокуратурі в позові та визнав Зінченка непричетним до подій 2 червня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Бондаренко

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