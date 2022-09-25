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"Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути"

Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути

Сюжет про мужнього військового розвідника Романа Кашпура підготували журналісти телеканалу

Три роки тому на фронті 24-річний військовий розвідник Роман Кашпур втратив ногу внаслідок підриву на міні. Та це не завадило йому ставити рекорди. У Харкові, де він жив раніше, на змаганнях зрушив з місця 16-тонний літак Ан-26 та протягнув його 6 метрів. На “Іграх Героїв” виборов чотири золоті медалі.

“Людина може втекти від усього, але не можна втекти від власної совісті. Навіщо я йшов на фронт і все це починав, втратив кінцівку, навіщо похоронив так багато побратимів – щоб це все покинути?”, – каже Роман Кашпур.

Роман прагне бути прикладом не лише для своїх двох синів, а й для тих бійців, яким довелось пережити важкі поранення. Розвідник переконує: тільки віра в себе та сила духу допоможуть впоратися з будь-якою фізичною вадою. І так само сильно вірить у нашу армію та своїх побратимів.

Джерело: gur.gov.ua

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