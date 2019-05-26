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Я здесь просто умру: крымский активист заявил о проблемах со здоровьем

Я здесь просто умру: крымский активист заявил о проблемах со здоровьем

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Об этом на заседании общественного объединения «Крымская солидарность» рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, сообщает Крым.Реалии.

«Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает. И это помимо огромных проблем с сердцем», – рассказал Велиляев.

По словам адвоката, 14 мая ему должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Это процедура позволит оценить эффективность лечения. Однако врачи затягивают, поскольку, по мнению адвоката, не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

«Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: «Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру», – сказал адвокат.

Источник: sprotyv.info

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Темы: крым

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