Ядерный тотализатор Кремля

Развитие ситуации вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции в городе Энергодар с каждым часом вызывает все большую тревогу. Министерство обороны РФ, выступающее от лица российского оккупанта, штампует заявление на грани фола. Начальник войск РХБ-защиты генерал-лейтенант Кириллов грозится остановить работу станции и вывести 5 и 6 энергоблоки ЗАЭС в "холодный резерв". Как могла бы быть проведена данная манипуляция на захваченной станции – никаких пояснений не даётся, даже из-за минимальной оплошности реакторы способны взлететь на воздух.

На фоне бесконечных взрывов российских складов с боеприпасами по причине халатного поведения путинских военных даже у живущих в глубоком тылу в сознании появляются самые страшные образы радиационной катастрофы. Ведь на передовой нервозность головорезов в десятки раз выше. В любую секунду может произойти что угодно. Под угрозой система охлаждения станции, а это – прямой путь к новому Чернобылю.

Пока в медиа-пространство закидываются сообщения о том, что никаких тяжёлых вооружений оккупанты на территории станции не размещают, на деле все иначе.

Военная техника уже заведена в машинное отделение ЗАЭС. Об этом стало известно благодаря видео в соцсетях. Персонал станции сигнализирует о необходимости экстренного приезда инспекторов МАГАТЭ, пока неслучилось непоправимое. Но Москва всеми силами блокирует приезд неотложной миссии для устранения угроз ядерной безопасности во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.

Причины проволочек очевидны: россияне опасаются, что весь мир окончательно убедится в их деятельности по безответственной милитаризации территории ЗАЭС, которая ставит глобальную безопасность под угрозу. Более того, в МИД РФ цинично отбрасывают предложения генсека ООН Антониу Гутерреша про полную демилитаризацию территории вокруг атомной станции. Наоборот, с момента появления ООНовских решений для нормализации ситуации вокруг ЗАЭС российская сторона эскалирует риторику и повышает градус напряжения, доводя все до точки кипения.

Но оккупанты пекутся не только о своем отсутствующем международном имидже. Существует дополнительный слой проблемы.

Пока станция находится в заложниках у РФ, существенно осложняются действия украинской стороны по освобождению своих территорий на южном направлении.

Киев и в страшном сне не хотел бы малейших ядерных инцидентов у себя дома. Масштабы катастрофы сделают непригодными для жизни колоссальные пространства, не говоря уже про людские жертвы в самом сердце Европы. Нация, пережившая Чернобыль, никогда в мире не желала бы повторения чего-то подобного.

Но у президента Путина иные расчеты. Для него контроль над ЗАЭС и использование ее в качестве инструмента ядерного шантажа – способ удержатся в кремлевском кабинете. "Спецоперация" в абсолютном тупике, маячит утрата Херсона и хаос в Крыму. Земля уходит из под ног, а потому в такой схватке любые козыря в цене.

Появилась информация о подготовке 19 августа россиянами провокации на атомной станции. Представители "Росатома' срочно покинули территорию объекта. На объекте остаётся лишь оперативный персонал. Появились признаки подготовки теракта на крупнейшей АЭС Европы. Секта свидетелей ядерного апокалипсиса готова на все, только бы отсрочить свой конец.

Что должно быть в головах у кремлевцев, если они прибегают к подобным беспрецедентным в мировой истории актам устрашения? Не мутанты ли они в самом деле? Вот просто представьте себе прецедент, созданный путинцами, у которых у самих на территории 10 действующих АЭС с 33 ядерными энергоблоками. Как бы себя вел всемогущий Путин, если бы террористы захватили Балаковскую АЭС в Саратове и начали ее минировать и обстреливать? Если бы рванула БалАЭС, то пострадали бы 30 млн. россиян.

К тому же, где гарантия того, что в случае рукотворной трагедии на ЗАЭС сама РФ не понесет ядерного возмездия? Таких гарантий нет.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/706

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