Як кремль намагається зупинити поставки західної зброї Україні
Від початку повномасштабного вторгнення одним із головних російських наративів став: «Чим більше Захід постачає озброєння київському режиму, тим довше триватиме війна».
Щоб його просунути, росіяни:
● креслять регулярні «червоні лінії», починаючи з поставок Bayraktar і Javelin і продовжуючи з HIMARS, Patriot, Leopard й т.д. Тепер ці лінії простягнулися вже до F-16, ATACMS, Taurus;
● влаштовують регулярні «дипломатичні» істерики на кшталт того ж небензі в ООН, путіна всередині рф або лаврова на залишках міжнародних майданчиків;
● розповсюджують брехню щодо неспроможності західної зброї протистояти російському «аналоговнет»;
● озвучують «переможні» реляції про знищені танки Leopard. До цього путін вже зухвало-брехливо знищував в Україні «одразу п’ять систем Patriot», ще раніше була епохальна битва з HIMARS;
● проводять дезінформаційні кампанії щодо, нібито, продажу українцями західного озброєння;
● вбивають клин між США та ЄС. Мовляв, європейці витрачають на Україну свою зброю, натомість мають платити зі своїх податків американцям за їхню.
Джерело: https://t.me/spravdi/33725