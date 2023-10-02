Як кремль намагається зупинити поставки західної зброї Україні

Від початку повномасштабного вторгнення одним із головних російських наративів став: «Чим більше Захід постачає озброєння київському режиму, тим довше триватиме війна».

Щоб його просунути, росіяни:

● креслять регулярні «червоні лінії», починаючи з поставок Bayraktar і Javelin і продовжуючи з HIMARS, Patriot, Leopard й т.д. Тепер ці лінії простягнулися вже до F-16, ATACMS, Taurus;

● влаштовують регулярні «дипломатичні» істерики на кшталт того ж небензі в ООН, путіна всередині рф або лаврова на залишках міжнародних майданчиків;

● розповсюджують брехню щодо неспроможності західної зброї протистояти російському «аналоговнет»;

● озвучують «переможні» реляції про знищені танки Leopard. До цього путін вже зухвало-брехливо знищував в Україні «одразу п’ять систем Patriot», ще раніше була епохальна битва з HIMARS;

● проводять дезінформаційні кампанії щодо, нібито, продажу українцями західного озброєння;

● вбивають клин між США та ЄС. Мовляв, європейці витрачають на Україну свою зброю, натомість мають платити зі своїх податків американцям за їхню.

Джерело: https://t.me/spravdi/33725

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