Які крупи можна зберігати роками

Бажання запастися провіантом на користь цілком нормальне, якщо знати терміни зберігання різних круп в умовах міської квартири. Виявляється, роками на кухні можна зберігати далеко не всі крупи, і справа навіть не в жуках, які можуть завестися в гречці та іншій бакалеї.

Зберігаються найгірше

Насамперед проблем слід очікувати від вівсяних пластівців швидкого приготування. Чим швидше вони готуються, тим швидше псуються. Також не варто захоплюватися запасами манки (м’яких сортів пшениці), коричневого рису та зеленої гречки, якщо ви не вживаєте їх у їжу щодня, а тепер докладніше.

Рис

Містить вологу, тому продовжити термін його придатності не вийде навіть у морозилці. З усіх різновидів найдовше протримається пропарений.

Гречка

Якщо крупа темного кольору – вона добре просмажена. Отже, зберігатись вона може довше. Але і світлу крупу можна самостійно прожарити в духовці, остудити і помістити на зберігання в скляну герметичну тару. Щоб підстрахуватися на випадок появи комах – покладіть кульку з фольги.

Перловка та ячна

Ячна в квартирі довго не зберігається, а перлова, навпаки, особливо якщо її прожарити в духовці за температури 60 градусів хвилин 30-40.

Кукурудза та бобові

Можуть зберігатись до 10 років. От тільки розварити до готовності старе зерно буде складно.

Вакумна упаковка

Деякі мікроби розвиваються навіть без повітря, тому сподіватися, що такі продукти надійно захищені, не слід.

Термін зберігання

Загалом ситуація виглядає так.

Найдовше тримається перловка – 24 місяці. За нею йде гречка – від 12 до 20 місяців, потім рис до 18 місяців, пшоно – не більше 8 місяців. Полба придатна для харчування 12 місяців, манка протримається до 10, а вівсяні пластівці (не швидкого приготування) 4-6 місяців.

Джерело: pixelinform.com

Новости портала «Весь Харьков»