Як не допустити зникнення дитини: поради харківських кіберкопів (ВІДЕО)

Харківські кіберполіцейські розповіли, як завадити зникненню дітей.

Вікторія Івашкевич, кореспондентка

Із початку року українські правоохоронці отримали 5151 заяву щодо зникнення дітей. 95% неповнолітніх розшукали протягом 1 доби, 27 шукають і досі, при чому 21 – ще з минулого року.

На Харківщині цьогоріч правоохоронці займалися пошуком 292 дітей, знайшли всіх живими і неушкодженими. Але був і нещасний випадок. Зниклу в кінці квітня 6-річну дівчинку знайшли мертвою у полі біля села Соснівка Золочівського району.

В’ячеслав Марков, декан факультета кіберполіції ХНУВС

Уходят из-за непонимания в семье, уходят из-за каких то конфликтов, из-за домашнего насилия, из-за проблем в школе – это связано с буллингом, троллингом, кибербуллингом, т.е. буллингом в социальных сетях.

Як радять батькам правоохоронці, якщо дитина кудись збирається, вона повинна повідомити, коли повернеться, сказати з ким та куди йде. Треба також домовитися про телефонний дзвінок у певний час. Ще можна визначити секретне слово-індикатор. Його дитина зможе використати, якщо їй загрожує небезпека.

Олексій Рвачов, старший викладач факультета кіберполіції ХНУВС

Якщо дитину хтось взяв у заручники, хтось погрожує життю і здоров’ю та дає можливість зателефонувати і повідомити батьків, що нібито все добре, я ночую у подружки, трохи затримуюсь. Дитина зможе повідомити телефоном чи у переписці якесь ключове слово. Наприклад, “Все нормально, передай вітання моїй бабусі.”. А бабуся померла декілька років назад.

Карині Єрмаковій 8,5 років. Дівчинка запевняє: батьки давно навчили, що з незнайомцями спілкуватись не можна.

Карина Єрмакова, школярка

Мы с мамой когда ходили, подошел дядя и сказал: “Я тебе дам kinder, пойдем со мной”. Но я сказала: “Нет!” и подошла сразу к маме и рассказала об этом.

Як розповідає батько Карини Сергій, мобільний телефон у доньки з’явився у шестирічному віці. Одразу ж встановили спеціальну програму.

Сергій Єрмаков, батько Карини

Телефоном не особо пользовалась, но при себе всегда имела его програма Kid safe, которая отслеживает местоположение самого телефона.

Фахівці радять придбати малечі телефон у вигляді годинника на руку з вбудованим GPS-модулем, або GPS-трекер покласти до рюкзака, а до одягу прикріпити вкладиш із персональними даними. У мобільних операторів також існує послуга послуга “Маячок”. Є і спеціальні програми для визначення місця перебування дитини.

Я могу точно посмотреть в онлайн-режиме на реальной карте, где сейчас находится прямо сейчас мой ребенок, при этом местоположение определяется достаточно точно.

Правоохоронці запевняють: у разі зникнення дитини не зволікати та не шукати самотужки, а одразу звертатися по допомогу.

В’ячеслав Марков, декан факультета кіберполіції ХНУВС

Надо сразу обращаться в полицию, как только пропала связь с ребенком! Если вы потеряли связь с ребенком, любое промедление может оказаться не в нашу пользу. Существует так называемое правило “золотого часа”, когда ребенок теоретически еще жив, в чьи бы руки он не попал

Фахівці радять навчити доньку чи сина змалечку вміти звертатися по допомогу до людини у формі. Це може бути військовий, рятувальник, охоронець у супермаркеті, лікар чи поліцейський.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Івашкевич

Новости портала «Весь Харьков»