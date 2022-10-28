Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення.

Аби не наражати на небезпеку себе та водіїв у темний час доби радимо:

▶️ Обрати світлі речі. Не обов’язково надягати все біле. Світлою має бути половина вашого одягу – куртка або штани.

▶️ Придбати світлоповертальні елементи одягу – браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в шість разів. Найкраще помітний колір – жовтий.

▶️ Потурбуватися про наявність світлоповертальних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.

▶️ Придбайте для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одежину зі світлоповертальними елементами.

Джерело: https://t.me/spravdi/19897

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