Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?
Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення.
Аби не наражати на небезпеку себе та водіїв у темний час доби радимо:
▶️ Обрати світлі речі. Не обов’язково надягати все біле. Світлою має бути половина вашого одягу – куртка або штани.
▶️ Придбати світлоповертальні елементи одягу – браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в шість разів. Найкраще помітний колір – жовтий.
▶️ Потурбуватися про наявність світлоповертальних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.
▶️ Придбайте для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одежину зі світлоповертальними елементами.
Джерело: https://t.me/spravdi/19897