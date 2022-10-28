Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 66

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення.

Аби не наражати на небезпеку себе та водіїв у темний час доби радимо:

▶️ Обрати світлі речі. Не обов’язково надягати все біле. Світлою має бути половина вашого одягу – куртка або штани.

▶️ Придбати світлоповертальні елементи одягу – браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в шість разів. Найкраще помітний колір – жовтий.

▶️ Потурбуватися про наявність світлоповертальних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.

▶️ Придбайте для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одежину зі світлоповертальними елементами.

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як одягатися, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Джерело: https://t.me/spravdi/19897

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо
Сегодня 08:29    17
У Росії почали вручати повістки заробітчанам з Узбекистану
Сегодня 08:17    47
Джонсон має намір просувати “план Маршалла” на міжнародній арені - The Telegraph
Сегодня 08:00    56
"Просто у них хорошо, слаженно работают все, нах#й, а у нас пидар#сы" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    65
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 07:40    69
"Відступ" та "ядерний удар" - стало відомо, що шукають росіяни в Google та Яндексі
Сегодня 07:36    75
Реакція Білого дому на промову Путіна
Сегодня 07:31    105
СБУ знайшла аноніма, який повідомив про замінування у Львові
Сегодня 07:19    78
Оперативна інформація станом на 06.00 28.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    81
російські олігархи змили мільярди в унітаз
Сегодня 07:11    100
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 