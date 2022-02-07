Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю

Йшов, послизнувся, впав, прийшов до тями - гіпс: ця формула, на жаль, "працює" усю зиму. А лютий з його денними відлигами та ранковими та вечірніми приморозками робить наші тротуари особливо небезпечними. Що робити, якщо впали та травмувались - радить юридичний «Слобідського Краю» консультант.

Насамперед треба розуміти, що компенсацію за таку травму можна отримати, якщо ви будете діяти відразу, а не потім, коли вам уже наклали гіпс. А ще – треба розуміти, до кого саме звертатися, тобто хто відповідає за ту територію (місце), де ви травмувалися.

Часто адміністрація обмежу­ється тим, що вивішує попередження на кшталт: «Обережно! Слизько!». Але, як пояснив адвокат Роман Чумак, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», підприємства та організації мають:

— утримувати в належному стані об’єкти благоустрою та їх частини, які перебувають у їх власності або користуванні, а також територію, яка за правилами благоустрою прилягає до цих об’єктів;

— компенсувати збитки, заподіяні внаслідок порушень цих правил.

Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, то балансоутримувачем може бути ЖЕК (житлово-експлуатаційна контора), ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) або ЖБК (житлово-будівельний кооператив).

Якщо впали: покрокова інструкція

Адвокат Роман Чумак радить діяти таким чином:

1. За потреби викличте «швидку». Попросіть перехожих, щоб зробили фотографію місця падіння, як доказ, що територія не очищена від снігу та не посипана піском.

2. Заручіться підтримкою свідків, які можуть підтвердити падіння на неочищеному тротуарі в суді.

3. Якщо вас забрала «швидка» до травмпункту, переконайтеся, що в картці вказано причину травми – «падіння через ожеледицю». Бажано записати всі дані бригади швидкої допомоги, яка вас доставила до лікарні.

4. Сформулюйте претензію та надішліть її рекомендаційним листом на адресу установи або служби, яка відповідає за ділянку, на якій ви впали. У листі вкажіть, що ви розраховуєте на компенсацію до певної дати. Додайте копії всіх документів і чеки з аптеки та рецепти з лікарні.

Якщо вам відмовили в компенсації, подавайте позов до суду.

Докази для суду

Для звернення до суду з відповідним позовом Роман Чумак радить зібрати необхідні докази, а саме:

1. Довідку з лікарні, в якій зазначено вид травми та обставини, за якої ви її отримали.

2. Наявність порушення відповідального за територію (відео- або фотозйомка із зазначенням дати та часу).

3. Показання свідків.

4. Підтвердження матеріальних витрат (рецепти лікарів, чеки з аптеки).

5. Підтвердження моральної шкоди: висновки лікарів, показання свідків про тяжкість страждань, рецепти ліків для боротьби з депресією та іншими психологічними розладами, що виникли внаслідок травми, – якщо вони у вас є.

Адвокат наголосив, що у таких справах позивача звільняють від сплати судових зборів під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Але все ж таки, щоб уникнути неприємностей, краще дивитися під ноги та вміти відстоювати свої права ще до того, як хтось отримає травму на льоду.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Ірина Мнішек

Новости портала «Весь Харьков»