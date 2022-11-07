Як перейти на іншу мобільну мережу, якщо немає зв'язку: покрокова інструкція

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України опублікувала інструкцію, як скористатися національним роумінгом, якщо мережа основного оператора мобільного зв'язку не працює через відключення електроенергії.

Відповідну інструкцію відомство розмістило на своєму офіційному сайті. https://cip.gov.ua/ua/news/zalishatisya-na-zv-yazku-yak-skoristatisya-nacionalnim-roumingom

Спочатку треба вимкнути автовибір мережі. Для цього на Android слід перейти у Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → Знайти та обрати доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob. На iOS перейти у Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → Знайти та обрати доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Якщо немає результату, то варто обрати іншу мережу, або перезавантажити мобільний телефон та повторити цю схему.

Далі необхідно періодично повертатися до мережі свого оператора вручну або увімкнути автовибір мережі.

У разі відключень електроенергії, варто обмежено користуватись мобільним трафіком. Зокрема, можна вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкнути опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкнути "Автозавантаження медіа".

Також краще контактувати з людьми не через розмови по телефону, а через СМС, або звести телефоні розмови до мінімуму.

Якщо немає зв’язку у національному роумінгу, то треба перевірити, що вимкнений "Режим польоту", а далі з'ясувати, чи є зв'язок у людей поруч. У разі, що немає зв'язку лише у вас, слід вимкнути телефон, вийняти SIM-карту та вставити знову або спробувати вставити її в інший телефон, за можливістю.

Також в окремих випадках варто замінити SIM-картку. Для цього треба у будь-який спосіб дізнатися адресу і графік роботи найближчого магазину оператора.

Якщо ж зв'язок втратився і в інших людях поруч, то причиною, скоріше за все, є ушкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Тут залишається лише чекати, поки все відновлять.

Джерело: apostrophe.ua

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