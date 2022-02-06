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Як працюють КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Як працюють КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 25 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 5 344 особи, а на контрольовану територію – 5 021 особа.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 184 особи та 46 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 154 особи та 51 транспортний засіб проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 6 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 80 тонн будівельних матеріалів.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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Темы: граница

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