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Як працюють КПВВ у районі проведення ООС

Як працюють КПВВ у районі проведення ООС

Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік у ньому в порівнянні з минулим тижнем зменшився на 33%. Зниження інтенсивності перетину лінії розмежування фіксується з моменту зміни правил перетину, що пов'язано з карантином.

Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 8 991 особа, а на контрольовану територію – 7 460 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 660 осіб та 67 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас, 504 особи та 88 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Прикордонники виявили 4 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» і «Щастя» проїхали 24 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Міжнародні організації доставили мешканцям тимчасово окупованої території України понад 184 тонни товарів медичного призначення, гігієнічних наборів та будівельних матеріалів.

Нагадуємо, що в контрольних пунктах змінено умови перетину лінії розмежування, що пов'язано з карантином.

Зокрема громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати додаток «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати й поліс страхування.

Водночас діє широкий перелік категорій громадян до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно. Самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.

Источник: dpsu.gov.ua

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