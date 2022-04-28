Як Росія знищує національну і культурну спадщину України (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Війна Росії в Україні приносить не тільки смерть, але й руйнування історичних будівель, церков, пам’ятників, художніх галерей, бібліотек і навіть унікальних видів транспорту, які асоціюються із країною, як от найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія».

Міністерство культури та інформаційної політики України звинувачує Росію у скоєнні воєнних через знищення чи пошкодження 242 об’єктів культурної спадщини. ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 110 об'єктів з моменту початку російського вторгнення 24 лютого. Ця цифра включає 48 релігійних об'єктів, 10 музеїв, 22 історичні будівлі, 11 будівель, присвячених культурним заходам, 13 пам'ятників і 6 бібліотек. Оскільки війна затягується, є побоювання, що цей список подовжиться.

1. Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі, збудований у 1960 році, 16 березня 2022 року був зруйнований російськими авіаударами. У бомбосховищі театру переховувалися цивільні. За різними даними: від 300-т до тисячі людей.

2. На фото чоловік оглядає пошкодження будівлі бібліотеки, Чернігів, 9 квітня

3. Історичний трамвай, який постраждав від російських обстрілів. Депо Харкова, 12 березня 2022 року

4. Місцеві жителі кажуть, що російські військові використовували цю церкву в селі Лукашівка для зберігання боєприпасів

5. Знищений російськими обстрілами «олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів», який свого часу назвали на честь першого космонавта Юрія Гагаріна. Фото від 13 квітня 2022 року

6. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, збудована в 1910-1913 рр., також постраждала від російських обстрілів. Фото від 30 березня 2022 року

7. Український військовослужбовець біля залишків найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія». Літак був знищений російським ударом 27 лютого під час боїв в аеропорту Антонова в Гостомелі. «Мрія» любили ентузіасти авіації у всьому світі. Літак використовувався, зокрема, для перевезення гуманітарних вантажів. Фото від 2 квітня 2022 року

8. Під час російських обстрілів Харкова пошкоджень зазнав Храм святої благовірної цариці Тамари. Фото від 27 березня 2022 року

9. Великих руйнувань зазнала залізнична станція Тростянець-Смородине, збудована у 1871-1877 роках. За даними France 24, російські військові влаштували свій штаб на залізничному вокзалі. Там точилися запеклі бої

10. Зруйнований війною Палац культури в Маріуполі. Міністерство культури та інформаційної політики України просить громадян надати фотодокази збитків, завданих російськими обстрілами та бомбардуваннями, які можуть бути використані як докази для кримінального провадження проти Росії

11. Російські обстріли пошкодили Менору меморіального комплексу Голокосту Дробицький Яр на околиці Харкова. Це місце масового вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни

12. Руїни публічної бібліотеки Чернігова. Бомбардування російських літаків майже повністю знищило історичну споруду

13. 5Місцеві жителі повертаються із Великоднього богослужіння, що проходило біля пошкодженої обстрілами церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Селі Перемога, Київщина. 26 квітня 2022 року

Источник: radiosvoboda.org

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