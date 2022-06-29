Як росіяни ППО на Зміїний на загибель везли

Друга армію світу тут розповіла, як доставляла засоби ППО на острів Зміїний.

Самі пишуть, це не вигадка, я ору як випь, коли читаю. Корочі. Хто б розповів, я подумав що це наше ІПСО, але вони сами розповідають про це як про досягнення.

Історія починається з того, що ЗСУ знищили спочатку Тор-М, а потім Тор-М2 і катер «ДК-701» який його перевозив. Далі тупо цитати, переклад не передає оригіналу.

«В оперативном режиме нужно было обеспечить поставку дополнительных зенитно-ракетных комплексов, интенсивность воздушного поражения со стороны ВСУ нарастала.

Командующий флотом поставил задачу сформировать отряд судов для доставки десантными средствами комплексов ПВО на остров. Для этого была спланирована погрузка в открытом море на десантные катера с помощью самоходного плавучего крана „СПК-54150“ зрпк „Панцирь“.

Однако, большинство гражданского экипажа судна отказалось выходить в море из-за отсутствия социальных гарантий, не было ни одного крановщика.»

Це і логічно. по після Моськви бажаючих перевіряти на собі чи ми вміємо втулити не багато.

«Заместитель командующего флотом по МТО, генерал-майор Михаил Ясников лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи. Сначала вертолетом, а затем катером они вместе прибыли на плавучий кран.

Крановщик начал перегрузку зрпк „Панцирь-С“ на десантный катер.»

АЛЕ. ВНІЗАПНО.

«Однако, из-за большой массы зрпк, десантный катер дал крен.»

Тупо ці довбні навіть не подивилсь скількі важить Панцирь і скільки може нести катер.

І катер тупо міг перекинутися. Щоб цього не сталося ці ідіоти вирішили закріпити «Панцирь» краном. Тобто тупо звʼязали катер з буксиром краном. Тому далі неможливо було залишити катер без крану, бо він би опрокинувся.

ЯК ВИЙШОВ З ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ РОСІЯНИН?

СМЄКАЛОЧЬКА!

«Чтобы доставить „Панцирь“, другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный оставался один вариант – идти на кране».

Тобто далі ці дол@о#о@и повинні були пливти до Зміїного на пару, причеплені один до одного. Катер та плавучий кран. Катер був потрібен щоб вигрузити ЗРК на берег.

Звісно всі цівільни сказали, що вони клали у рота замкому флоту і нікуди не попливуть.

«9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик. Генерал-майор Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя.»

Далі вони там розповідають як сбивали українськи Нептуни, Гарпуна та Точки пачками, анало говнет як завжди.

Висновки.

В «другій армії світу» ГЕНЕРАЛ-МАЙОР та ЗАМКОМФЛОТУ особисто на цивільному крані та перевантаженному десантному катері, який притулився до крану стропою, пливе вигружати комлекс ППО на острів. Без кваліфікованого екіпажу, після години інструктажу, у відкритому морі без ППО, фактично реквізувавши кран у цивільних.

Ната помре зі сміху, коли побачить їх війну проти себе. Це просто лулз.

І вони ще вважають що це круто.

На пікчах докази, бо вони це все ще й зняли.

упд. Для всих хто пише що завдання виконали. Виконали дивом. Минулий такий дов@о#о@ був розвалений двома Гарпунами. Доставлений Панцир був розвалений через добу під час удару по Зміїному. Виконали, ага.

Источник: site.ua

Автор: Антон Швец

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