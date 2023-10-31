Як росіяни просувають свою пропаганду від Мексики до Чилі

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

27 жовтня видання The New York Times вийшло з великим матеріалом, в якому йдеться про те, як саме рф намагається поширювати пропаганду у Центральній та Південній Америці.

Чергова інформкампанія рф лише розгортається, але Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США вже розкриває інформацію про дії росії:

● рф виставляє США як країну, яка прагне видобутку ресурсів і пропонує економічну політику, що погано підходить для Латинської Америки. росія ж показується як дружня і менш нав’язлива альтернатива;

● у новій кампанії беруть участь московське «агентство соціального проєктування», що займається зв’язками з громадськістю, «структура національних технологій», що спеціалізується на IT, та інститут розвитку інтернету, який очолює колишній куратор інтернет-політики у кремлі гореславський;

● російські компанії мають намір замовляти матеріали через мережу місцевих авторів та використовувати чат-боти зі штучним інтелектом для поширення статей у соцмережах.

● ці зусилля спрямовані на встановлення контактів із ЗМІ у країнах від Мексики до Чилі. Інститут розвитку інтернету цього року планує витратити на інформаційну кампанію $32 млн.

Джерело: https://t.me/spravdi/34328

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