Конвеєр кривавих грошей: як росіяни заробляють на знищенні українських міст. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росія практично повністю знищила Маріуполь, Волноваху, Рубіжне, Попасну, Лиман і Сєвєродонецьк. Тепер до переліку найбільш зруйнованих міст України додався ще й Соледар.

Ватажок «днр» пушилін пообіцяв, що Соледар «забудують багатоповерхівками – за прикладом Маріуполя». А Маріуполь росіяни «відновлюють» дуже специфічно.

Займається цим «Військово-будівельна компанія» при мо рф, якою керує заступник шойгу іванов. Про його п’ятиповерхівки у Маріуполі знімають багато пропагандистських відео. У той же час іванов і його партнери вже заробили понад 17 млрд рублів – на «відбудові» окупованих територій.

Витрати на облаштування власної нерухомості сім’ї іванова оплачують компанії, що отримали підряди на «відбудову» Маріуполя. Так москва налагодила конвеєр на кривавих грошах: знищуємо – «будуємо» – крадемо.

Джерело: https://t.me/spravdi/24881

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