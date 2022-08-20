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Як російська пропаганда брехала у Telegram-каналах у липні
Центром стратегічних комунікацій було проведено аналіз 370 найпопулярніших дописів на 54 прокремлівських Telegram-каналах у липні.
Головними темами пропаганди залишаються:
● дискредитація ЗСУ;
● прославлення збройних сил рф;
● хаос і занепад, які нібито переживає Захід;
● «агресія» Заходу та НАТО;
● пошук зрадників усередині рф;
● вплив санкцій на російську економіку.
Джерело: https://t.me/corona_numbers/682
Темы: війна, пропаганда, росія, україна