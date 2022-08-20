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Як російська пропаганда брехала у Telegram-каналах у липні

Центром стратегічних комунікацій було проведено аналіз 370 найпопулярніших дописів на 54 прокремлівських Telegram-каналах у липні.

Головними темами пропаганди залишаються:

● дискредитація ЗСУ;

● прославлення збройних сил рф;

● хаос і занепад, які нібито переживає Захід;

● «агресія» Заходу та НАТО;

● пошук зрадників усередині рф;

● вплив санкцій на російську економіку.

Як російська пропаганда брехала у Telegram-каналах у липні

Джерело: https://t.me/corona_numbers/682

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