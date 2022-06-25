Як російське вторгнення в Україну започаткувало тренд cancel culture

«Культура скасування» всього російського у цивілізованому світі – це потужний сигнал підтримки українців.

SPRAVDI виділяє основні напрямки:

Музика – у Бельгії скасовано концерт Стравінського, у Вельсі виключили з репертуару твори Чайковського, Польська національна опера скасувала постановку «Бориса Годунова» авторства Мусоргського, а Філармонія виключила твори Шостаковича.

Музеї – уряди Австрії, Великої Британії, Іспанії та Нідерландів закликали до відмови від співпраці з російськими музеями.

Культурні події – Канський фестиваль, Венеційська бієнале, «Юрмала» у Латвії і «Євробачення» заборонили появу росіян, які пов'язані з путінським режимом.

Театр і балет – у Європі та США скасування усіх гастролей, виступів і розірвання співпраці з росіянами.

Источник: https://t.me/spravdi/11541

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