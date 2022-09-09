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Як трофейна російська зброя допомагає ЗСУ

Як трофейна російська зброя допомагає ЗСУ

Бойова техніка та ремонтні бригади, які російські війська покинули в Україні у лютому-березні, підвищили оборонні спроможності наших захисників та допомогли відновити техніку старих зразків.

● З 24 лютого Україна здобула 257 ворожих танків. Іншими словами, росіяни подарували ЗСУ майже половину тієї кількості танків, яку Україна отримала від початку повномасштабної війни від партнерів.

● Вивчення трофейної техніки дозволяє зрозуміти слабкі та сильні сторони армії рф. Спеціалісти оцінюють «начинку» і якщо вона – західного виробництва, це дозволяє посилити санкційний тиск на росію.

● Завдяки вивченню російської техніки можна оцінити реальний стан справ російської військової промисловості. Навіть найрозрекламованіший російський Ка-52 можна вивести з ладу, влучивши у його слабкі місця.

Крім того, трофеї підняли бойовий дух усіх українців – чого тільки вартують пригоди «тракторних військ».

Джерело: https://t.me/spravdi/16799

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