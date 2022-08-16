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Як вберегтися під час стрілянини

Якщо ви опинилися в місці де почалась стрілянина, потрібно швидко знайти укриття і сховатися. Але не всі укриття зможуть вас врятувати. Важливо розуміти захисні властивості різних предметів.

Перебуваючи на потенційно небезпечній території, будьте готові, що спокійна ситуація може несподівано змінитися на загрозливу. Завжди оцінюйте обстановку, дивіться навколо і визначайте, де можна сховатися в разі загрози, або як можна покинути небезпечну зону.

Як вберегтися під час стрілянини

Як вберегтися під час стрілянини

Як вберегтися під час стрілянини

Як вберегтися під час стрілянини

Як вберегтися під час стрілянини

Джерело: https://sprotyv.mod.gov.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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