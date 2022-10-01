Як відреагував світ на анексію рф українських територій

● США дадуть Україні зброю, щоб вона повернула всі свої території — Байден.

● Проголошена путіним незаконна анексія нічого не змінить — Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що всі території, незаконно окуповані рашистами, — це українська земля і завжди буде частиною української суверенної держави!

● "Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Навмисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - йдеться у заяві Євроради.

● Столтенберг про вступ України до НАТО:

- Альянс підтримуватиме право України обирати власний шлях для забезпечення безпеки.

- Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна. НАТО не визнає входження окупованих регіонів до Росії.

- Це найбільша анексія територій Європи з Другої світової війни.

- НАТО не є стороною конфлікту.

- Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО прийматимуть усі 30 членів Альянсу.

- Головний фокус НАТО – допомога Україні. Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Пряма мова:

"Союзники НАТО зустрічалися в Мадриді, і тоді також зробили чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, в які оборонні альянси вступати. Звісно, рішення про членство мають ухвалювати всі 30 країні-членів. Це консенсус. Зараз ми зосередилися на тому, щоб підтримувати Україну та допомагати їй захищатися від російського вторгнення."

● Застосування ядерної зброї в Україні буде атакою на НАТО - Старший сенатор США Ліндсі Грем.

● Канада розширила санкції щодо РФ, внісши до списків 43 нових прізвищ.

● США ввели нові санкції проти 14 людей з військово-промислового комплексу рф, а також 278 членів Держдуми та Ради федерації.

● Велика Британія також розширила антиросійський список санкцій.

● ЄС рішуче засудив незаконну анексію росією українських територій.

● Молдова засудила анексію росією кількох українських регіонів.

● Польща засуджує спроби рф анексувати територію України та ніколи не визнає їх.

Глави МЗС G7 заявили, що ніколи не визнають російську анексію.

-----

Повний текст заяви Байдена

«30 вересня 2022 р.

Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, попирає Статут ООН і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй.

Не сумнівайтесь: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України. Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її військової та дипломатичної позиції, включно з наданням Сполученими Штатами додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня.

У відповідь на шахрайські заяви Росії про анексію, Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами сьогодні оголошують нові санкції. Ці санкції призведуть до збитків для фізичних та юридичних осіб — в Росії та за її межами — які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці дії та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, необхідним для самооборони, попри нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України.

Я закликаю всіх членів міжнародної спільноти відкинути російські незаконні спроби анексії та підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно».

По материалам: https://t.me/Tsaplienko

Новости портала «Весь Харьков»