Як виглядає фашизм. Розгін акції протесту в Росії (ВІДЕО)

Обережно, на відео не тільки вигуки "фашисти!" на адресу поліції, але й ненеромативна лексика. Кийками дістається всім підряд.

Московська поліція, застосувавши кийки, розігнала групу учасників несанкціонованого мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації.

На записі видно, як кілька поліцейських б'є людей кийками, а потім затримує деяких. Удари кийками завдавалися всім без розбору. Деякі чинили опір поліцейським, а один із чоловіків навіть кинув сміттєву урну в сторону поліції.

Источник: texty.org.ua

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