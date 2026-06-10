Як виживають прифронтовірайони в окупації

На тимчасово окупованих територіях України працівники швидкої медичної допомоги дедалі частіше стикаються не лише із затримками основної заробітної плати, а й із багаторічною невиплатою надбавок за роботу в умовах підвищеної небезпеки. Особливо гостро проблема проявляється у прифронтових районах, де після окупації фактично зникла повноцінна медична інфраструктура. Для багатьох місцевих жителів бригади швидкої допомоги залишаються єдиною можливістю отримати медичну допомогу.

▶️Надбавки за роботу в зоні бойових дій систематично затримуються або взагалі не виплачуються.

▶️Навантаження на бригади швидкої допомоги постійно зростає через відсутність лікарень та аптек.

▶️Літні люди та пацієнти з хронічними захворюваннями часто не мають альтернативних способів отримати лікування.

▶️Медики змушені працювати в умовах кадрового дефіциту, психологічного виснаження та постійних ризиків для життя.

У результаті саме медики залишаються одними з небагатьох фахівців, які забезпечують базові потреби населення на ТОТ. Водночас окупаційна влада роками не виконує навіть власних фінансових зобов'язань перед людьми, від яких напряму залежить життя тисяч цивільних.

● Детальніше про ситуацію з медичною допомогою у прифронтових районах ТОТ — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/iak-vyzhyvaiut-pryfrontovi-raiony-v-okupatsii/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8626

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