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Як викликати швидку у Харкові, якщо немає світла?

Резервні номери 101, 103, 112

або альтернативні номери ДСНС і поліції

(050) 040-03-76;

(050) 040-05-21;

(050) 040-09-34;

(067) 540-13-52;

(067) 543-13-10;

(067) 540-06-10;

(063) 950-93-33;

(093) 288-23-58.

На ці номери можна відправити SMS, повідомлення у Viber, Telegram, WhatsApp.

Треба вказати адресу і причину виклику.

Можна звернутися до пункту швидкої, поліції чи ДСНС або зупинити їхню машину на вулиці, аби попросити про допомогу.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/90126

Новости портала «Весь Харьков»

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