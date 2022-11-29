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Як викликати швидку у Харкові, якщо немає світла?
Резервні номери 101, 103, 112
або альтернативні номери ДСНС і поліції
(050) 040-03-76;
(050) 040-05-21;
(050) 040-09-34;
(067) 540-13-52;
(067) 543-13-10;
(067) 540-06-10;
(063) 950-93-33;
(093) 288-23-58.
На ці номери можна відправити SMS, повідомлення у Viber, Telegram, WhatsApp.
Треба вказати адресу і причину виклику.
Можна звернутися до пункту швидкої, поліції чи ДСНС або зупинити їхню машину на вулиці, аби попросити про допомогу.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/90126