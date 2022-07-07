Як Україна намагається вирішити зернову кризу та що з цього виходить? Відповідаємо на ключові питання

Скільки зерна досі заблоковано в Україні

В українських сховищах заблоковано майже 22 млн тонн зерна. Аграрії щодня втрачають близько 170 млн доларів, бо не можуть продавати збіжжя. Скоро очікується новий урожай — тоді ситуація стане катастрофічною.

Як бреше путін і його поплічники

Російська пропаганда традиційно звинувачує жертву у своїх злочинах. Путін заявляє, що його війська не перешкоджають експорту, Україна начебто сама замінувала власні порти, а продовольчу кризу провокують західні обмеження. Насправді, усе це не так. Адже саме росія краде українське зерно

Як Україна намагається вирішити зернову кризу

Україна веде перемовини із Туреччиною та ООН щодо безпечного експорту зерна через порти, але часу обмаль.

Також сьогодні українські зерновози вивозять зерно в Румунію, але це дуже мала частина національних запасів.

Як урятувати світ від голоду

Світ повинен розуміти — війна рф проти України матиме глобальні наслідки і торкнеться кожного. Щоб уникнути голода, світ має зупинити путіна.

Источник: https://t.me/spravdi/12603

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