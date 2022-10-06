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Як українським дітям навчатися, якщо вони за кордоном або їхня школа зруйнована

Як українським дітям навчатися, якщо вони за кордоном або їхня школа зруйнована

Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з МОН оновили брошуру про організацію навчання школярів.

• Як навчатися біженцям? Школярі можуть продовжити вчитися в українських школах онлайн, здобувати домашню освіту або приєднатися до очного навчання у класах для переселенців у країні перебування.

• Як навчатися учням, чиї школи – зруйновані? Можна перейти до іншої школи – за місцем проживання або за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.

• Як отримати український документ про освіту, якщо перебуваєш за кордоном? Його можна отримати, якщо школяр зарахований до українського закладу освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності. Можна вчитися у європейських закладах освіти та в українських паралельно – дистанційно й у зручний час.

Детальніше – у брошурі (https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/yak_dytyni_z_ukrayiny_yaka_perebuvaye_za_kordonom_otrymaty_ukrayinsku_osvitu.pdf?fbclid=IwAR0Dqifl_y0gntNy5cnXkaQdHrCtri-IJmazeHcE9GPYst-luy6pfgV0Mi4) МОН.

Джерело: https://t.me/spravdi/18464

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