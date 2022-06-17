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Якби росія окупувала Європу - мапа (ІНФОГРАФІКА)
росія тимчасово окупувала близько 20% території України. А якби вона вторглась в інші країни, наскільки великими були б їхні окуповані території?
20% Франції.
35% Німеччини.
Півтори Сербії.
2 Латвії.
Видання New Statesman зробило (https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/06/how-big-occupied-ukraine-territory-interactive-map) наочну карту. Поширте її серед ваших знайомих на Заході.
Источник: https://t.me/uawarinfographics/737