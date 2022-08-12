Який вплив матиме на росіян ініціатива України щодо заборони «шенгену»?

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Напевно, пересічні росіяни, що підтримують «спецоперацію», як і ті, хто не підтримує, але воліє мовчати, навіть і не здогадувалися, що «загниваючий Захід» почне опускати завісу просто перед їхнім носом. А тут ще й Сейм Латвії визнав росію (https://t.me/spravdi/15134) спонсором тероризму.

● росія роками успішно культивує вороже ставлення своїх громадян до Заходу – ненависть і презирство до західних країн поширене і серед росіян, які часто там бувають.

● Значна кількість громадян рф становлять загрозу нацбезпеці країн перебування – серед них бувають пропагандисти, шпигуни, кілери та диверсанти, які діють в інтересах кремля.

● Більшість росіян не бажають впливати на свій уряд для припинення агресивної війни проти України – через санкції проти рф, вони намагаються сховатися закордоном.

● Закриття кордонів слугуватиме поштовхом для підвищення протестної активності в росії.

● Закидаючи Заходу «русофобію», кремль проводить політику розчленування України та геноциду українського народу.

● Низка країн-сусідок вже підтримали ініціативу президента Зеленського (Естонія (https://t.me/spravdi/15137), Чехія (https://t.me/spravdi/15108), Фінляндія (https://t.me/spravdi/15003)).

Уже 12 країн змінили порядок видачі віз росіянам. Естонія, Латвія, Литва та Чехія повністю припинили видачу віз.

Джерело: https://t.me/spravdi/15145

Новости портала «Весь Харьков»