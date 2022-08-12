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Який вплив матиме на росіян ініціатива України щодо заборони «шенгену»?

Який вплив матиме на росіян ініціатива України щодо заборони «шенгену»?

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Напевно, пересічні росіяни, що підтримують «спецоперацію», як і ті, хто не підтримує, але воліє мовчати, навіть і не здогадувалися, що «загниваючий Захід» почне опускати завісу просто перед їхнім носом. А тут ще й Сейм Латвії визнав росію (https://t.me/spravdi/15134) спонсором тероризму.

● росія роками успішно культивує вороже ставлення своїх громадян до Заходу – ненависть і презирство до західних країн поширене і серед росіян, які часто там бувають.

● Значна кількість громадян рф становлять загрозу нацбезпеці країн перебування – серед них бувають пропагандисти, шпигуни, кілери та диверсанти, які діють в інтересах кремля.

● Більшість росіян не бажають впливати на свій уряд для припинення агресивної війни проти України – через санкції проти рф, вони намагаються сховатися закордоном.

● Закриття кордонів слугуватиме поштовхом для підвищення протестної активності в росії.

● Закидаючи Заходу «русофобію», кремль проводить політику розчленування України та геноциду українського народу.

● Низка країн-сусідок вже підтримали ініціативу президента Зеленського (Естонія (https://t.me/spravdi/15137), Чехія (https://t.me/spravdi/15108), Фінляндія (https://t.me/spravdi/15003)).

Уже 12 країн змінили порядок видачі віз росіянам. Естонія, Латвія, Литва та Чехія повністю припинили видачу віз.

Який вплив матиме на росіян ініціатива України щодо заборони «шенгену»?

Джерело: https://t.me/spravdi/15145

Новости портала «Весь Харьков»

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