Яким має бути укриття від радіаційної небезпеки
Укриттям може бути будь-яка будівля. Важливо, щоб від джерела радіації вас відділяли дві стіни. Тобто можете перебувати в коридорі, ванній кімнаті. Ідеальне укриття від радіації – підвал.
В укритті, в разі надзвичайної ситуації, ви маєте перебувати не менше однієї доби.
Тому подбайте про
● запас бутильованої води;
● запас їжі в герметичних контейнерах або пакетах для себе та домашніх тварин;
● безперебійний доступ зв‘язку, щоб стежити за офіційними повідомленнями;
● про одяг/взуття, які легко миються, наприклад, плащ, гумові чоботи, якщо доведеться вийти з укриття.
Якщо ви перебуваєте вдома або в підвалі, подбайте про те, щоб максимально герметизувати приміщення.
Що найбільше шкодить людині під час радіаційної небезпеки, пояснює експерт з прогнозування розповсюдження радіоактивних аерозолів у повітрі та член бригади радіаційного моніторингу Захар Іванов у новому відео (https://youtu.be/-0hXmtCU3JY) на YouTube-каналі SPRAVDI.
Джерело: https://t.me/spravdi/19969