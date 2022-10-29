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Яким має бути укриття від радіаційної небезпеки

Яким має бути укриття від радіаційної небезпеки

Укриттям може бути будь-яка будівля. Важливо, щоб від джерела радіації вас відділяли дві стіни. Тобто можете перебувати в коридорі, ванній кімнаті. Ідеальне укриття від радіації – підвал.

В укритті, в разі надзвичайної ситуації, ви маєте перебувати не менше однієї доби.

Тому подбайте про

● запас бутильованої води;

● запас їжі в герметичних контейнерах або пакетах для себе та домашніх тварин;

● безперебійний доступ зв‘язку, щоб стежити за офіційними повідомленнями;

● про одяг/взуття, які легко миються, наприклад, плащ, гумові чоботи, якщо доведеться вийти з укриття.

Якщо ви перебуваєте вдома або в підвалі, подбайте про те, щоб максимально герметизувати приміщення.

Що найбільше шкодить людині під час радіаційної небезпеки, пояснює експерт з прогнозування розповсюдження радіоактивних аерозолів у повітрі та член бригади радіаційного моніторингу Захар Іванов у новому відео (https://youtu.be/-0hXmtCU3JY) на YouTube-каналі SPRAVDI.

Джерело: https://t.me/spravdi/19969

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