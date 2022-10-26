Якщо росія підірве Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на 10-15 років

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю британському телеканалу Sky News:

Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води.

Нагадаємо, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні. Зараз вони готуються організувати там теракт.

Внаслідок підриву дамби, будуть затопленими більше 80 населених пунктів, зокрема Херсон, а постраждати можуть сотні тисяч людей.

Джерело: https://t.me/spravdi/19780

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