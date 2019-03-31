Якщо труба забита, що робити?

Якщо власна, то зрозуміло, що – чистимо. А ось якщо це вулична, зі стоком води до комунікацій? Куди звертатися?

Ця проблема частіше зустрічається у невеличких містах області: поперек вулиці під проїжджою частиною лежить труба для зливу води з відведенням. Коли вона забивається, своїми силами місцеві почистити її не можуть. Через це в городах приватного сектора стоїть вода, окислюється, ґрунт заболочується, городи стають непридатними. Як діяти в такій ситуації, радить Світлана Мазницька, фахівець Чугуївського МЦ Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях.

Насамперед потрібно з’ясу вати, хто саме є власником (балансоутримувачем) труби. Для цього слід письмово звернутися до органу виконавчої влади із запитом. Не має значення, це комунальна організація чи приватна особа, саме власник (балансоутримувач) труби має відповідати за її належну експлуатацію та обслуговування.

Після отримання відповіді є два шляхи розв’язання питання: досудове вирішення спору та безпосереднє звернення до суду.

Для досудового вирішення спору слід звернутись до власника/балансоутримувача майна з письмовою вимогою стосовно усунення засмічення, яке утворилось внаслідок експлуатації труби.

Можна також звернутися до органів Національної поліції із заявою про притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення («...псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур’янами»).

Тепер усе буде залежати від доброчесності та сумління правопорушника. У будь-якому разі, якщо питання не буде вирішено, ви матимете всі необхідні підстави для звернення до суду.

Для цього необхідно буде скласти позов та долучити до нього всі зібрані документи (запити, відповіді, фото тощо). Не зайвим буде отримання кваліфікованої правової допомоги.

До речі, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», всі особи (громадяни України, особи без громадянства та іноземці) мають право на безоплатну правову допомогу, отримати яку можливо в найближчому центрі/бюро правової допомоги. Для отримання додаткової інформації (адрес центрів/бюро) або консультацій – звертайтеся за телефоном 0800213103 (цілодобово, безкоштовно в межах України).

Источник: slk.kh.ua

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