Яма на сто метрів: харків’яни обурені розриттям “ХТМ” у парку Машинобудівників (ВІДЕО)

Мешканці будівель навколо харківського парку Машинобудівників вже довгий час “воюють” за благоустрій зони відпочинку. Коли парк трохи привели до ладу, посеред нього з’явилося стометрове розриття.

Антон Малиновский, кореспондент

Харків’яни скаржаться на розриття в парку Машинобудівників, яке комунальники залишили на зиму. Мовляв, це аж ніяк не прикрашає зону відпочинку.

Розриття від КП “Харківські тепломережі” розтягнулося десь на сто метрів. Навколо поставили огорожу та сигнальні стрічки. Місцеві кажуть, що міняти труби тут почали давно. Зараз же вони вкриті снігом, а робочих поруч немає.

Таїсія, місцева жителька

Больше пары месяцев, где-то еще до начала зимы. В целом не мешает, именно если гулять по парку, но в целом вид немножко подпортило, учитывая, что оно довольно долго уже стоит.

Місцеві вже давно вимагають реконструкції парку – восени минулого року навіть виходили на мітинг. Відтоді в зоні відпочинку, кажуть люди, поставили нові лавкИ та почали прибирати. Але ситуація з розриттям їх не влаштовує. Мовляв, псує зовнішній вигляд парку.

Олег, місцевий житель

Та как это не портит? Вы по Харькову пройдитесь, кошмар, идти некуда, везде грязь. Надо отдавать, я чувствую, в частные руки и пускай этим занимается отдельная компания, которую можно проверять.

Ірина, місцева жителька

Жалко деревья, конечно. Очень жалко деревья.

А в центральній частині парку прорвало трубу – тепер звідти тече гаряча вода. Калюжа розлилася під гіркою, з якої катаються діти.

Місцева жителька Ольга каже, що три місяці тому в цьому ж місці вже був порив – тоді його залатали, але зараз проблема повернулася. За словами пенсіонерки, проблему не вирішують вже третій день.

Ольга, місцева жителька

Наш парк, бывший парк Артема, теперь Машиностроителей, к сожалению, находится в таком жутком состоянии. В нем, конечно, поставили новые лавочки, все это, но при этом дети вынуждены кататься на таких горочках с опасностью для жизни.

У пресслужбі “Харківських тепломереж” коментувати ситуацію в парку телефоном відмовились, тож ми надіслали запит до підприємства. Нового керівника КП обіцяють представити наступного тижня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Антон Малиновский

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