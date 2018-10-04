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Янукович-молодший фінансував провокації під Адміністрацією президента України у вересні (ВІДЕО)

Янукович-молодший фінансував провокації під Адміністрацією президента України у вересні (ВІДЕО)

Завданням організаторів акції було зібрати контингент «безхатченків і алкоголіків» та влаштувати провокації під Адміністрацією президента

Росія готувала й фінансувала провокації під Адміністрацією президента України. Про це повідомив Віктор Кононенко — заступник глави СБУ, сьогодні, 3 жовтня, під час брифінгу Служби безпеки України.

СБУ 15−16 вересня викрила колишнього лідера «Молодих регіонів» Сергія Хижняка, який переховується на території РФ і за вказівками Олександра Януковича мав організувати акцію біля Адміністрації президента в Києві.

Задачею організаторів акції було зібрати контингент «безхатченків і алкоголіків» та влаштувати провокації під АП. На організацію акції російські куратори виділили 3 тис. дол., з яких аванс у 30 тис. грн було перераховано на банківську картку відразу після отримання згоди на її проведення.

Організаторів провокації затримано, допитано, вилучено відповідну документацію, зафіксовано її замовний характер.

Затриманий організатор розповів СБУ, що 9 вересня йому написав Олександр Янукович, і сказав, що з ним зв’яжеться його помічник. Це був Сергій Хижняк. Той запропонував роботу: організувати акцію під АП.

«Ми зібрали контингент, привели під АП, проте нічого не вийшло. Наразі мене знову просять влаштувати акцію, проте не під АП, а під будь-якою будівлею, на неї схожою», — розповів затриманий.

З його слів випливає, що російську сторону цікавила виключно картинка, яку можна було б продемонструвати у російських та іноземних ЗМІ.

Додамо, що оперативники СБУ заблокували також проведення 14 вересня біля посольства Росії у Києві провокаційної акції, організатором якої виступила так звана «Партия русских украинцев».

Источник: racurs.ua

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