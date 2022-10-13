Японську ракету-носій знищили під час запуску
Перший японський орбітальний запуск цього року пішов за планом. У вівторок, 11 жовтня, з космічного центру Учіноура стартувала ракета-носій Epsilon, яка вибухнула незабаром після старту, повідомляє Space.com.
Ракета мала доставити на орбіту супутник у рамках місії Innovative Satellite Technology Demonstration 3.
Спочатку все йшло нормально, два ступені ракети-носія працювали у штатному режимі. Але коли мав бути задіяний третій ступінь, надійшов сигнал про несправність. Внаслідок цього диспетчери активували систему припинення польоту, яка знищила Epsilon.
У Японському агентстві аерокосмічних досліджень заявили, що вивчатимуть причини виникнення несправності.
Основним супутником, який мала вивести ракета, був RAISE 3 – апарат вагою 240 кілограмів, оснащений корисним навантаженням для тестування технології. На борту ракети-носія також було п'ять крихітних кубсатів.
Місія стала шостим запуском Epsilon та першим провалом.
Джерело: zn.ua