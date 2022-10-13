Японську ракету-носій знищили під час запуску

Перший японський орбітальний запуск цього року пішов за планом. У вівторок, 11 жовтня, з космічного центру Учіноура стартувала ракета-носій Epsilon, яка вибухнула незабаром після старту, повідомляє Space.com.

Ракета мала доставити на орбіту супутник у рамках місії Innovative Satellite Technology Demonstration 3.

Спочатку все йшло нормально, два ступені ракети-носія працювали у штатному режимі. Але коли мав бути задіяний третій ступінь, надійшов сигнал про несправність. Внаслідок цього диспетчери активували систему припинення польоту, яка знищила Epsilon.

У Японському агентстві аерокосмічних досліджень заявили, що вивчатимуть причини виникнення несправності.

Основним супутником, який мала вивести ракета, був RAISE 3 – апарат вагою 240 кілограмів, оснащений корисним навантаженням для тестування технології. На борту ракети-носія також було п'ять крихітних кубсатів.

Місія стала шостим запуском Epsilon та першим провалом.

Джерело: zn.ua

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