Ярославский отрицает свою причастность к ДТП в Харьковской области

Бизнесмен Александр Ярославский отрицает свою причастность к смертельному ДТП на трассе Харьков — Чугуев. Об этом он заявил в комментарии местному изданию «Объектив».

«Я спал дома и утром только узнал об этом», — отреагировал Ярославский на вопрос о ДТП.

Указано, что он не смог ответить на вопрос, правда ли, что обнаруженный на месте аварии номерной знак «0018» принадлежит авто из его кортежа. При этом на вопрос: «Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж», Ярославский ответил, что «никак».

В ответ на уточняющий вопрос о том, где был его кортеж, пока Ярославский спал, бизнесмен сказал «спросить у кортежа»

Ярославский никак не смог объяснить появление в СМИ информации о его причастности к ДТП, он лишь сказал: «Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю».

Отметим, что полиция хочет вызвать Александра Ярославского на допрос как возможного участника смертельной аварии.

Напомним, в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартово в ночь на четверг, 10 февраля, автомобиль сбил насмерть мужчину. УП писала, что на месте аварии нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. По данным СМИ, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского выезжал из Харькова в Мартов, где он проживает.

Позже СМИ сообщили, что бизнесмен вылетел из Украины. Указано, что на борту самолета находится Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

Источник: zn.ua/

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