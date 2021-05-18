Языковой омбудсмен начнет следить за тем, на каком языке говорят депутаты Харьковского горсовета
Тарас Креминь заявил, что неоднократно получал жалобы на харьковских депутатов за нарушение языкового закона.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь принял решение о госконтроле за применением государственного языка Харьковским городским советом. Об этом сообщили на Facebook-странице организации “Мова.Харків”.
Активисты также опубликовали ответ языкового омбудсмена на их обращение. В нем Креминь заявил, что к нему уже неоднократно обращались из-за нарушения закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” должностными лицами местного самоуправления Харькова. Жалобы, в частности, касаются того, что депутаты горсовета на сессиях переходят на русский язык.
“Мной начата процедура осуществления мероприятий государственного контроля за применением государственного языка в работе Харьковского городского совета”, – отмечено в документе.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова