Иерарх Греческой Церкви: чем Проповедь Кирилла отличается от джихадистов?

Восприятие «священной войны», высказанное Патриархом Московским Кириллом в поддержку призыва на военную службу в России, осуждается в Православной Церкви, подчеркивает Митрополит Месинский (Элладская православная Церковь) Хризостом в своём выступлении по случаю недавней проповеди Главы РПЦ.

Хризостом спрашивает: Чем понятие «истинной веры» за Кириллом, не подверженное страху смерти, укоренившееся в понятии Родины и даже в условиях агрессивной войны, отличается от смертоносной идеологии «камикадзе» и «джихадистов»?

В своём интервью для protothema.gr Митрополит Месинский Хризостом подчеркивает: «К сожалению, адаптировано к тому, что евангельское выражение «Его слова выглядели как безумие» могло бы охарактеризовать недавнюю проповедь Патриарха Кирилла в Зачатьевском монастыре в Москве. Он оправдывал решение президента Путина (частично) привлечь русскую молодежь к участию в мрачной и кровавой войне против православной Украины. Причём делал это в духовном (!!!!) и идеологическом плане, призывая русских граждан не бояться смерти и исполнять свой военный долг, ибо «если вы отдадите свою жизнь за свою страну, то будете с Богом в его Царстве, славе и вечной жизни»».

Митрополит выразил любопытство, «чем это содержание проповеди Патриарха Кирилла отличается от исламской крайней фундаменталистской концепции «священной войны»? Чем Кирилловское понятие «истинной веры», неподвластной страху смерти, укорененной в понятии Родины и даже в условиях агрессивной войны, отличается от смертоносной идеологии «камикадзе» и «джихадистов»?».

«Для тех, кто знаком с современными богословскими событиями, идеологическая тирада Кирилла Московского не нова. По поводу украинского вопроса то же самое при каждом случае высказывала Делегация Московской Церкви в период подготовки Текста Святого и Великого Синода под характерным названием: «Миссия Православной Церкви в современном мире». Фактически во время работы над параграфом «Мир и предотвращение войны» (D), где Кирилл пытался навязать Православию концепцию «священной войны», поскольку рассматривал веру во Христа как идеологию, которая далека от подлинного и сущностного православного, церковного и святоотеческого содержания Православия», – говорится в интервью.

«Правильная и подлинная вера не приводит к исключениям, абсолютизации, расистским концепциям и эксклюзивизму относительно спасения во Христе только одного или отдельных народов или «рода христианского православного». Эти позиции (осужденные в синодальном и коллективном понимании Церкви) приводят к принятию взглядов на провоцирование этнических и религиозных войн – и даже агрессивных – или пропаганду и навязывание всех форм насилия над отдельными социальными группами и/или религиозными меньшинствами», – отмечает архиерей.

«К счастью для Восточного Православия, в целом предложения Московской Церкви были отвергнуты всеправославным способом. Они не были приняты и не были включены в официальные Тексты Святого и Великого Синода, поскольку Православие отвергает какое-либо проявление изоляционистского и напористого национализма, любую форму деструктивного церковного этнорасизма и любое проявление церковного бреда, искусственно прикрытого мантией религиозности», – подытожил Митрополит Месинский.

Ранее Патриарх РПЦ Кирилл толкал россиян воевать за «историческую Русь» и говорил о церковном расколе в Украине. Также он заявил, что смерть на войне в Украине «смывает все грехи».

Джерело: infonavigator.com.ua

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