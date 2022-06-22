Игорь Терехов: Перед очередной волной российской агрессии Харьков устоит!

Вторая волна российской агрессии направлена на дестабилизацию ситуации в Харькове, однако среди харьковчан паники нет. Город сплочен, сконцентрирован и верит в своих защитников.

Об этом вчера, 21 июня, в эфире национального телемарафона заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, агрессор продолжает беспорядочно обстреливать город. В результате сегодняшнего обстрела есть пострадавшие.

Игорь Терехов отметил, что российский агрессор понимает, что Харьков ему не взять, поэтому с такой злобой и остервенением бомбит жилые микрорайоны и разрушает инфраструктуру.

«Несмотря на участившиеся обстрелы, в Харькове нет паники. Мы верим в нашу армию, которая отобьет очередную атаку агрессора. По мнению наших военных, сил у врага явно недостаточно, чтобы в полной мере атаковать Харьков. Наши ВСУ чувствуют себя уверенно и ни в коем случае не дадут оккупантам продвинуться дальше. Мы сплочены, сконцентрированы и конечно отстоим Харьков», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он обратился к харьковчанам с просьбой соблюдать меры безопасности и без особой необходимости не находиться на улицах. В случае воздушной тревоги он призвал горожан спускаться в укрытия, в том числе на станции метрополитена.

Источник: https://t.me/citykharkivua/9697

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