Игорь Терехов в эфире всеукраинского марафона

— В городе уничтожено 1937 объектов, из них 1671 - жилые дома, 75 школ.

— Военный опыт будет учтен при восстановлении города

— Город разделят на несколько зон: центр города, «он будет построен заново и с другими технологиями, но с учетом архитектурных особенностей города»

— Жилые дома и спальные районы, «у них будут паркинги, которые при необходимости можно будет использовать, как бомбоубежища»

— Третий момент - социальная сфера, «детсадики и школы будут также с укрытиями»

— Пересмотрят систему теплоснабжения, ее зонируют, чтобы в случае аварии вся система не отключалась

— Дороги будут с многоуровневыми развязками, что снимет нагрузку и разгрузит транспортные артерии

— Будет изменена система водоснабжения, начнут бурение скважин по современным технологиям, изменится качество очистки воды

— Мэр против реконструкции старого жилья, «дома, построенные в советское время, не имеют многоярусных паркингов, в них нет энергосбережения - надо заново создать жилые комплексы»

Источник: https://t.me/hueviykharkov/54905

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