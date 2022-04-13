Игорь Терехов в эфире всеукраинского марафона
— В городе уничтожено 1937 объектов, из них 1671 - жилые дома, 75 школ.
— Военный опыт будет учтен при восстановлении города
— Город разделят на несколько зон: центр города, «он будет построен заново и с другими технологиями, но с учетом архитектурных особенностей города»
— Жилые дома и спальные районы, «у них будут паркинги, которые при необходимости можно будет использовать, как бомбоубежища»
— Третий момент - социальная сфера, «детсадики и школы будут также с укрытиями»
— Пересмотрят систему теплоснабжения, ее зонируют, чтобы в случае аварии вся система не отключалась
— Дороги будут с многоуровневыми развязками, что снимет нагрузку и разгрузит транспортные артерии
— Будет изменена система водоснабжения, начнут бурение скважин по современным технологиям, изменится качество очистки воды
— Мэр против реконструкции старого жилья, «дома, построенные в советское время, не имеют многоярусных паркингов, в них нет энергосбережения - надо заново создать жилые комплексы»
Источник: https://t.me/hueviykharkov/54905