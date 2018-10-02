Илья Кива - о "паспортном скандале": Действия Венгрии направлены на аннексию территории Закарпатья

В Украине сегодня существует угроза потери Закарпатской области, а действия Венгрии направлены на аннексию нашей территории, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Официально заявляю, что сегодня существует угроза потери Закарпатской области, а действия Венгрии направлены на аннексию нашей территории. Почему мы называем Россию страной-агрессором, но не видим, что повторяется ситуация с Венгрией? Мы "проспали" Луганскую область, Донецкую, Крым. Так не должно произойти с Закарпатской областью", – заявил он в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте во вторник.

Кива отметил, что вступление в НАТО, движении в Европейский Союз не являются панацеей для решения всех проблем.

По его мнению, основная задача руководства страны – "не бежать за кем-то", а формировать "свою внутреннюю позицию и действовать в интересах Украины".

При этом Кива подчеркнул, что компромисс не может рассматриваться как возможное решение проблемы между Украиной и Венгрией.

"Когда идет речь о родине, ее территории и границе, компромисса быть не может. Есть интересы Украинского государства и украинского народа. Поэтому должна быть составлена нота протеста, дипломаты должны быть высланы из Украины, а также необходимо разорвать отношения с Венгрией до наведения порядка в этом вопросе", – констатировал политик.

Как сообщалось, 27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется, по предварительной квалификации по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.

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