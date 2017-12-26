Инцидент с пьяной сотрудницей одесской мэрии Дианой Тирновенко: дралась, ругалась матом (видео)

В Одессе поймали пьяную сотрудницу мэрии, находившуюся за рулем вместе с ребенокм.

Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

Дебоширку опознали. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг ОГС Одесского горсовета Диана Тирновенко.

Полиция Одессы передаст в суд дело в отношении сотрудницы Департамента предоставления административных услуг городского совета, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и вела себя агрессивно с патрульными. Об этом сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

По ее словам, поскольку с женщиной в автомобиле находился ее несовершеннолетний ребенок, полицейские решили не доставлять женщину в райотдел полиции.Женщине грозит штраф размере 10,2 тысячи гривен и лишение права управления автомобилем.

Кроме того, нарушительница отказалась от судебно-медицинской экспертизы, которая бы позволила установить уровень алкоголя в ее крови. Этот факт на месте зафиксировали понятые. Автомобиль чиновницы забрали на штрафплощадку.

Также инцидент прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления. Соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время", – написал Труханов на своей странице в Facebook.

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