Инцидент с тортом в харьковской школе: учительницу отстранили от классного руководства

Инцидент в харьковской школе №151 произошёл 19 октября, в последний день перед осенними каникулами. После классного часа в 6-Б детей по предложению «родительской тройки» угощали тортом. Одной из учениц, 11-летней Диане, сладкого не досталось — представитель «тройки» заявила, что отец девочки не сдал деньги.

Сама Диана рассказывает, что из-за этого расплакалась. Часть одноклассников поддержала её, но два мальчика начали снимать на видео.

«Тогда я попросилась уйти домой, мне не разрешили. Она (представитель «родительской тройки», которая была в классе и раздавала торт, — ред.) сказала подойти к классному руководителю, но я не захотела подойти, потому что уже знала, что меня не отпустят», — рассказывает Диана.

Мать шестиклассницы Татьяна Блинова говорит, что семья не сдает деньги принципиально.

«Мы считаем, что это поборы, потому что отчётности никакой не было как бы, и куда идут деньги, никто не знает. Вопрос не в деньгах — вопрос в отношении взрослого: почему он вмешал ребенка в эти игры? Почему не позвонили мне, почему не сказали? Почему они начали сводить счёты с ребёнком? Есть папа, дети не решают финансовые вопросы в школе. И насколько я знаю, это благотворительный взнос — хочу я платить или не хочу. Я никого не просила кормить моего ребенка тортом», — подчеркнула она.

Переводить девочку в другую школу или класс родители не собираются. Хотя, по словам Татьяны Блиновой, некоторые одноклассники Дианы «начали ей угрожать, звонить, писать разные вещи».

Сама Диана рассказывает, что во время произошедшего её классный руководитель была в кабинете, но «не обращала внимания». Коллеги учительницы это опровергают — говорят, что в этот момент женщине пришлось выйти.

«Да, действительно, классный руководитель помогал разрезать торт, но в это время ей по звонку надо было выйти. Детям торт раздавала не она, и она не присутствовала при этой ситуации. Если бы она там была, она бы не этого допустила», — сказала замдиректора школы Светлана Кузьменко.

По её словам, у учительницы «сильный стресс», а представитель «тройки» раскаивается в своем поступке.

В управлении образования Слободского района считают, что педагоги были неправы. По мнению начальника управления Татьяны Пылаевой, должны быть наказаны директор и классный руководитель.

«Классного руководителя отстранили. Как преподавателя не отстранили — она учитель математики, но как классный руководитель она допустила неправильное. Она не должна была родителя оставлять в классе», — считает Пылаева.

По её мнению, для 6-Б нужно найти «хорошего классного руководителя», который сможет организовать и воспитательную работу. Ситуацию со сладким столом Татьяна Пылаева оценивает критически — считает, что можно было отметить окончание четверти другим способом, и этим должен был бы заняться классный руководитель.

«Зачем нужны были вообще эти столы, эти торты? Я бы как родитель не хотела, чтобы моего ребёнка угощали неизвестным тортом. На то, что продается в буфете и столовой, есть сертификат. Фирма, которая этим занимается, несёт уголовную ответственность за то, чтобы дети получили качественное питание. А где и какой торт купила мама? А если бы дети отравились? Я этот вопрос задала родителям. «Вот, у них такая традиция!» Так отходите от этой традиции! Дети очень талантливы — почему нельзя было отметить концертом, какой-то газетой?», — говорит начальник управления образования.

Она также заявила, что не поддерживает бесконтрольные сборы денег в школах. «Я против. Не могу запретить, потому что разрешено. Но никто не имеет права давить ни на одного родителя. Родители девочки не платят принципиально, это их позиция и я её очень уважаю», — отметила Пылаева.

Она также добавила, что ситуация в 151-й школе — не единичный случай. «Учителя и школа боятся приближаться к этим деньгам, поэтому отодвинулись от контроля», — пояснила Татьяна Пылаева.

Ситуацию прокомментировали и в Министерстве образования. Первый заместитель министра науки Владимир Ковтунец заявил в эфире телеканала «Прямой», что учительница должна извиниться перед ребёнком.

По его мнению, хороший педагог не ждёт огласки подобных конфликтов, а если такое уже произошло, то приносит свои извинения.

«Это не унижение, это важный воспитательный момент. Когда учитель поведет себя корректно и извинится за то, что произошло, то его авторитет только будет расти», — считает Ковтунец.

Вместе с тем, отметил замминистра, заставлять преподавателя не нужно — это ничего не даст.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины