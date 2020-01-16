Инфицированные и брошенные на верную смерть на морозе. Кто и зачем оставил полсотни попугаев в лесу?

Полсотни попугаев посреди леса. Несчастных птичек нашли неравнодушные и забрали домой в тепло, а затем вызвали волонтеров из «Службы спасения животных», чтобы те нашли пернатым передержку.

Муж Натальи гулял с собакой, и та нашла еще одного волнистого попугайчика - уже на следующий день после того, как нашли основную массу птиц.

Наталья

Попугаи ж обычно летают, этот не летал, то есть он маленький, у него нету хвоста. Ну, в смысле не видно хвоста, я думаю, что там нету таких травм физических, просто у него нету хвоста.

Все попугайчики оказались инфицированными цирковирусом. Несчастных птичек к себе забрала Ольга. Женщина сейчас лечит и кормит их кашицей через специальный зонд. Некоторые из них больше не смогут летать, и по поводу выздоровления вообще гарантий нет, потому что болезнь серьезная, хроническая, за жизнь птиц приходится бороться в буквальном смысле, говорит женщина.

Ольга

Вирус поражает не только перья, но перья-это тоже на самом деле болезненно, они выпадают, воспаляются в коже вот эти фолликулы, в которых они растут, иногда перья выпадают с кровью, многие из этих птичек перемазаны кровью, то есть у них болит вся кожа, естественно, от этого всего и кроме этого у них ещё поражается клюв, и могут поражаться внутренние органы.

Спасатели и люди, которые нашли последнюю птичку, написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными, рассказывает спасатель Владимир Голубничий.

Владимир Голубничий, спасатель "Спасение Животных Харьков"

Явно, всем понятно, что попугаев сюда выкинули. Потому что, ну, грубо говоря, там один два в лесу - это ну, может быть, ещё улетели. Но 50 штук и инфицированных - это в любом случае, это кто-то их сюда целенаправленно выкинул из разводчиков, скорее всего. Вот хотелось бы установить их личность потому, что в принципе - это как бы административное правонарушение 89-я статья Административного Кодекса Украины.

Согласно этой статье, оставление животных или птиц на произвол наказывается штрафом от 3400 грн до 5100 грн с конфискацией животного. Если от рук живодеров пострадало несколько особей, то штраф может достичь и 8 500 гривен.

Агентство Телевидения Новости