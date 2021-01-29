Инфраструктура Донбасса: на металлургическом заводе остановили производство

На территории ОРДЛО оккупанты продолжают разрушать остатки промышленной инфраструктуры, усугубляя кризис на Донбассе. Об этом в социальной сети Twitter сообщает пользователь с ником Necro Mancer.

Согласно сообщению со ссылкой на донецкий Telegram-канала, на Енакиевском металлургическом заводе остановили производство до 4 февраля.

«Производство на ЕМЗ приостановили до 4 февраля — не хватает окатышей, не оплачены услуги водоснабжения, отсутствует пар, отопление (в помещениях холодно)», — написал пользователь.

Источник: sprotyv.info

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