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Инженерные войска РФ в полной готовности к отправке на Донбасс – замкомандующего

Инженерные войска РФ в полной готовности к отправке на Донбасс – замкомандующего

Военнослужащие инженерных войск вооруженных сил России пребывают в полной готовности и по первой команде могут отправиться на оккупированную территорию Донбасса якобы для разминирования.

Такое заявил в эфире российского радио заместитель начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко, сообщает «Остров».

«Конечно, хоть завтра», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

По его словам, для того, чтобы войти на территорию временно оккупированной части Украины — достаточно простого приказа военного руководства.

«Какое решение будет принято министром обороны, начальником Генерального штаба, такое решение мы и будем выполнять», — заверил российский военный.

Источник: sprotyv.info

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