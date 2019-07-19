Инну Чурикову срочно госпитализировали из-за падения со сцены
Популярная российская и советская актрисаИнна Чурикова попала в реанимацию. Об этом передает 360.
Отмечается, что во время того, как артистка играла свою роль в спектакле на сцене театра Русская песня, она упала. В помещении было темно, и женщина оступилась.
Ее срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского, где врачи диагностировали перелом ребер. Медики провели сложную операцию, и сейчас Чурикова находится в реанимации.
По предварительной информации ее состояние оценивается как тяжелое.
Инна Чурикова является народной артисткой СССР. Ей 75 лет. Самыми популярными фильмами, где она сыграла выдающиеся роли стали "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ширли-мырли", "Идиот" и другие.
Источник: newsone.ua